Remnant From the Ashes – Auf in die Sümpfe

Entwickler Gunfire Games möchte einen brandneuen Shooter auf den Markt bringen, der den Namen Remnant: From the Ashes trägt.

Der nahende Release von Remnant: From the Ashes sorgt aber auch dafür, dass wir immer mehr Trailer zum Spiel sehen können. Dieses Mal hat uns Gunfire Games weitere Location von Corsus gezeigt, darunter die Sümpfe.

Was euch in Remnant: From the Ashes in den Sümpfen erwartet zeigt das nachfolgende Video. Remnant: From the Ashes erscheint schon am 20. August 2019.