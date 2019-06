Remnant: From the Ashes – Das ist Rhom

Die Damen und Herren von Gunfire Games, unter anderem verantwortlich für Darksiders 3, haben mit Remnant: From the Ashes ein brandneues Spiel in Arbeit.

Remnant: From the Ashes wird ein 3rd-Person-Shooter werden und zeigt eine Erde, die von einer Macht genannt „Root“ zerstört wurde. Die Spieler von Remnant: From the Ashes müssen verschiedene Reiche besuchen, um die eigenen Ziele zu erreichen.

Eines dieser Ziele trägt den Namen Rhom und zeigt ein Reich, dass bereits seit tausend Jahren die Root bekämpft haben. Die Landschaft selbst ist vom nuklearen Krieg gezeichnet und behaust schreckliche und interessante Kreaturen.

Remnant: From the Ashes erscheint am 20. August für Konsolen und PC.