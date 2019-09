Remnant From the Ashes – Ein neuer Modus wurde angekündigt

Pressemeldung – Perfect World Publishing und Gunfire Games kündigen heute an, dass sie einen neuen Spielmodus, den Abenteuer-Modus, und ein neues Gewölbe namens Letos Labor in Remnant: From the Ashes veröffentlichen.

Am 12. September wird der Abenteuer-Modus neue Erkundungsmöglichkeiten für Remnant: From the Ashes bringen, mit dem Spieler die folgenden Biome zurücksetzen können: die Erde, Rhom und Yaesha. Spieler und ihre Teammitglieder können den Modus am Weltenstein in Station 13 aktivieren und eines dieser dynamisch erzeugten Biome zurücksetzen, um neue Gewölbe und Gegner zu entdecken oder einen anderen Weltboss zu besiegen.

Am 19. September wird Letos Labor veröffentlicht, das Spieler auf eine Reise durch die Forschungsstation Alpha führt, in der es Rätsel zu lösen und einen neuen Boss zu besiegen gibt. Dieses einzigartige Gewölbe wird dynamisch auf der Erde erzeugt und mehr über die Hintergrundgeschichte des Spiels und die roten Kristalle verraten.

Remnant: From the Ashes ist jetzt auf PC (Steam und Arc), Xbox One und PlayStation 4 verfügbar.