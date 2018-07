Remnant: From the Ashes – Ein neues Spiel von den Darksider-Entwicklern

Entwickler Gunfire Games, aktuell noch mit der Entwicklung von Darksiders 3 beschäftigt, werkelt nun an einem neuen Spiel, das den Namen Remnant: From the Ashes tragen soll.

Remnant: From the Ashes wird ein 3rd-Person Survival Shooter, der von Perfect World vertrieben wird. In einer desolaten Welt, die von Monstern und anderen schrecklichen Kreaturen bevölkert wird, könnt ihr im vier Spieler-Koop um euer Überleben kämpfen.

Die Levels von Remnant: From the Ashes werden dynamisch generiert, wie Gunfire Games bestätigt. Um den Kampf gegen diese Monster besser beschreiten zu können, werdet ihr eigene Waffen craften können und müssen. Zuvor müsst ihr euch aber einen der verschiedenen Helden des Spiels aussuchen müssen.

Remnant: From the Ashes soll 2019 für Xbox One, PC und PS4 erscheinen.