Remnant From The Ashes – Das ist Ward 13

Entwickler Gunfire Games, die Damen und Herren hinter Darksiders, wollen mit Remnant: From the Ashes das Genre der 3rd-Person Shooter erobern.

Dabei setzt das Studio nicht nur auf stumpfe Gewalt, sondern will die Dinge, die sie bereits mit Darksiders gelernt haben, auch in die Welt von Remnant: From the Ashes bringen.

Publisher Perfekt World hat jetzt zusammen mit Gunfire Games ein neues Video veröffentlicht, das ganz klar zeigt welchen Weg Remnant: From the Ashes gehen soll. Ward 13 sieht auf den ersten Blick ganz normal aus, hat allerdings ein großes Geheimnis.

Remnant: From the Ashes erscheint am 20. August 2019.