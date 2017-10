Resident Evil nicht nur als Slot ein voller Gewinn

Das Horror PC Spiel Resident Evil geht in seine siebte Runde und kann nach bereits sieben Monaten äußerst zufrieden sein. Schließlich hat das Game in kürzester Zeit 4 Millionen Exemplare verkauft und dabei das erklärte Verkaufsziel erreicht.

Kein Wunder eigentlich, bedenkt man einmal, dass sich das Spiel nicht nur an die erfolgreiche Film-Vorlage anlehnt, sondern sich auch an die äußerst beliebten Untoten hält. Wie jeder weiß, liegen die nicht erst seit „The Walking Dead“ schwer im Trend. Klar, dass da auch die Zombies als Vorlage für den gleichnamigen Casino Spielautomaten hergehalten haben.

Ist Resident Evil 8 schon in Produktion?

Mit dem Resultat von 4 Millionen verkauften Exemplaren innerhalb von sieben Monaten können die Macher des Spiels sicherlich mehr als zufrieden sein. Es kursieren sogar schon Gerüchte, dass ein achter Teil von Resident Evil in Produktion sei. Capcom ließ diesbezüglich zumindest verlauten, dass Resident Evil 7 eine neue Ära des Franchise-Spiels einläuten solle. Eine Fortsetzung aus der Perspektive der ersten Person sei da in einem Nachfolgeteil zumindest möglich.

Resident Evil als Spielautomat

Schlüpfen Sie in die Rolle der Zombiejägerin Claire und Co.

Der Spielautomat Resident Evil lehnt sich nicht nur thematisch an den Blockbuster an, sondern verfügt auch über viele Filmszenen, die sich waschechte Fans kaum entgehen lassen sollten. Es handelt sich bei diesem Slot zudem um einen fünf Walzen Spielautomaten mit 20 Gewinnlinien. Für Spieler, die gerne mal etwas riskieren, ist dieser Slot ideal. Schließlich kann man hier gleich um bis zu 1.000 Euro spielen. Freuen Sie sich insbesondere dann, wenn die richtigen Kräutersymbole auf den Walzen erscheinen. Denn in der richtigen Kombination bescheren diese Ihnen bis zu 20 Freispiele. Sind diese erst einmal aktiviert, heißt es nur noch die ganz großen Gewinne zu kassieren!

Doch natürlich ist hier noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wie jeder gute Slot verfügt auch der Resident Evil über ein Wildsymbol und ein Bonusspiel, das durch das Erscheinen von drei Scatter-Symbolen auf den Walzen ausgelöst wird. Natürlich wird dies durch ein Grafikerlebnis der Extraklasse untermalt. Welches optisches Highlight Sie hier erwartet, dürfte nicht schwer zu erraten sein. Schließlich geht es in Resident Evil um die Jagd nach Zombies, die Sie bei der Aktivierung des Bonusspiels gleich aus der Ego-Perspektive töten dürfen. Selbst nachdem Sie hier jedoch reich gewonnen haben, lohnt sich das Dranbleiben allemal, denn am Ende erwartet Sie ein Gegner, den jeder Resident Evil-Fan nur allzu gerne schlagen will. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich überraschen!