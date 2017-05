Resident Evil Revelations – So sieht die PS4-Version aus

Vor fünf Jahren hat Capcom Resident Evil Revelations für den 3DS von Nintendo veröffentlicht, jetzt soll das Spiel auch für Xbox One und PS4 erscheinen. Konsolen, die deutlich mehr Power haben, als das kleine Handheld von Nintendo.

Die Umsetzungen für Xbox One und PS4 sollen in Japan am 31. August dieses Jahres erscheinen, hierzulande irgendwann im Herbst. Zwei neue Trailer zeigen euch jetzt, was ihr in puncto Grafik von Resident Evil Revelations erwarten könnt.

Obwohl es klar sein sollte, dass Resident Evil Revelations nicht für diese Generation von Konsolen entwickelt wurde, schlägt sich das Spiel erstaunlich gut, wenn es um Grafik geht – seht selbst: