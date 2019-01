Resident Evil 2 Remake – Mehr als eine Millionen Demo-Spieler

Bereits in wenigen Tagen wird Resident Evil 2 als Remake für die Xbox One, PS4 und den PC erscheinen. Vorab könnt ihr derzeit eine neue Demo zum Spiel in Angriff nehmen, die sich sehr großer Beliebtheit erfreut.

In der Demo selbst habt ihr 30 Minuten lang Zeit das Raccoon City Police Department Hauptquartier zu durchsuchen und natürlich um die Demo zu beenden. Schafft ihr es innerhalb von 30 Minuten dürft ihr ein weiteres Mal die Zombies erledigen.

Eben jene Demo hat weltweit mehr als 1,3 Millionen Gamer bereits an die Plattform ihrer Wahl fesseln können. In diese Statistik sind allerdings nur die Gamer eingeflossen, die auch in den Dateneinstellungen ihre Zustimmung zum Auslesen gegeben haben. Es könnte also durchaus sein, dass bereits sehr viel mehr Spieler zum Zombieschlächter geworden sind. Eine eigenes von Capcom eingerichtete Website zeigt die Statistiken von Resident Evil 2 Remake im Detail.