Rocket League – Die Entwickler sagen Danke

Wohl kaum ein Gamer dieser Tage hat von Rocket League noch nichts gehört. Es sind bereits Millionen begeisterte Fans unterwegs und versuchen mit den unglaublichsten Stunts den Ball hinter die Torlinie zu bringen.

Jetzt hat Entwickler Psyonix einen ganz besonderen und sehr großen Meilenstein erreicht. Es gibt, wie das Unternehmen nun bekannt gab, Grund zum Feiern. 30 Millionen Spieler sind derzeit Rocket League infiziert.

Diese Zahl ist natürlich plattformübergreifend und nicht auf eine Konsole oder den PC beschränkt.

Wow!

Wow!

Wow!

Chat disabled for 4 seconds.

