Roller Champions – Erscheint auch für Konsolen

Pressemeldung – Neben des Starts der Closed Alpha für Windows PC enthüllte Ubisoft im gestrigen Live-Stream zudem, dass Roller Champions ebenfalls für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Mobile entwickelt wird. Der Erscheinungstermin ist für 2020 geplant.

Roller Champions ist ein neues Sportspiel, das packende und rasante Team-gegen-Team-Momente auf Rollschuhen verspricht, welches von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit Ubisoft Winnipeg und Ubisoft Pune entwickelt wird. Zwei Teams mit jeweils drei Spielern treten in Arenen gegeneinander an. Sie werden vom Publikum angefeuert, während sie um den Ballbesitz kämpfen, ihn an ihre Team-Mitglieder weiterspielen und ihre Gegner tackeln.