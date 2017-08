Ruiner – Ein neuer Trailer und der Termin

Entwickler Reikon Games hat Ruiner bereits vor einer Weile angekündigt, aber bis zum heutigen Tag noch keinen Termin für den Xbox One-, PC-, und PS4-Titel verraten.

Das soll sich heute ändern. Ab dem 26. September werdet ihr in die Cyberpunk-Welt von Ruiner abtauchen können und euch mit jeder Menge Action und Waffengewalt euren Weg bahnen. Ruiner versetzt euch in das Jahr 2091 und in die virtuelle Stadt Rengkok, in der ein Psychopath sich gegen die Gesellschaft auflehnt, um seinen Bruder zu retten und das System zu Fall zu bringen.

Passend zum nahenden Release wurde auch ein neuer Trailer zu Ruiner veröffentlicht, den ihr an gewohnter Stelle findet.