Rune Ragnarok – 17 Jahre später…

Vor vielen Jahren, war die Rune-Reihe beliebt und gefeiert, hat aber 17 lange Jahre keinen neuen Teil mehr erhalten. Entwickler Human Head Studios möchte dies nun ändern und hat kürzlich Rune Ragnarok angekündigt.

Rune Ragnarok ist als Open-World-RPG ausgelegt und soll die Spieler in eine epische Schlacht führen, in der ihr gegen Bestien, Kreaturen und sogar die Götter kämpfen müsst. Schließt euch einen der nordischen Gottheiten an und erhaltet dadurch besondere Fähigkeiten. Diese erlauben es euch dann in den Kampf zu ziehen. Noch ist ein genauer Termin unklar, ebenso auf welchen Plattformen Rune Ragnarok erscheinen wird.

Project Director Chris Rhinehart sagte zur Ankündigung des Spiels: „Nach 17 Jahren freuen wir uns sehr darauf, endlich ein neues Rune-Spiel ankündigen zu können. Im Geiste des Originals wird Rune Ragnarok ein intensives und brutales Kampfsystem haben, in einer Welt der nordischen Mythologie. Wir können es kaum abwarten euch zu zeigen, was wir geschaffen haben.“

Einen Gameplay Trailer zu Rune Ragnarok gibt es zwar noch nicht aber immerhin einen ersten Teaser-Trailer: