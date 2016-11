Scalebound – Keine Neuigkeiten mehr für 2016

Eines der Topspiele für die Xbox One wird ohne Frage Scalebound werden, ein Spiel das derzeit von Platinum Games entwickelt wird.

Seit vielen Monaten ist es aber still um Scalebound geworden, und das scheint sich in diesem Jahr auch nicht mehr zu ändern, wie Phil Spencer via Twitter verlauten ließ. Auf die Frage hin, ob es in diesem Jahr noch News zu Scalebound geben wird, sagte Spencer:

„Sorry, in 2016 gibt es wahrscheinlich keine Neuigkeiten mehr für Scalebound.“ Platinum Games war noch nie ein Studio, dass viele Updates zu seinen Spielen präsentierte. Die Entwickler zeigten nur immer bei wichtigen Shows etwas Neues.

Scalebound lässt euch im Zusammenspiel mit einem Drachen in de Kampf ziehen, ein RPG auf das viele Fans sehnlichst warten.