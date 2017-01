Scalebound – Nicht nur Fans sind enttäuscht

Es war eine Nachricht, die sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Microsoft hat die Entwicklung von Scalebound, einem Xbox One-exklusiven Action-RPG, eingestellt. Wenngleich noch wenig über die genauen Beweggründe bekannt ist, sind aber nicht nur Fans darüber enttäuscht.

Auch Phil Spencer ist von dieser Entscheidung nicht begeistert gewesen und erklärte, dass es eine sehr schwierige Entscheidung war. Via Twitter schrieb er: „Eine schwere Entscheidung, aber wir glauben, dass das Resultat so für die Gamer besser ist – ich bin aber noch immer enttäuscht. Trotzdem bin ich von unserem Lineup für 2017 überzeugt.“

Es wird vermutet, dass es neben der großen Arbeitslast auch gesundheitliche Probleme bei der Crew von Platinum Games gab, weshalb sich Microsoft letztlich dazu entschieden hat, die Entwicklung von Scalebound einzustellen. Als Fan sollte man bedenken, dass nicht nur Gesundheit immer Vorrang hat, sondern es wohl wirklich besser so ist. Denn letztlich hätte die Qualität mehr als nur gelitten und ein schlechtes Spiel ist oft schlimmer als kein Spiel.

@TiC_Podcast Difficult decision, we believe result is better 4 Xbox gamers, still disappointing. Im confident in 17 lineup thats our focus

— Phil Spencer (@XboxP3) January 9, 2017