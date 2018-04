Sea of Thieves – Kein eigenes Spiel war je so erfolgreich

Rare ist ein Entwicklerstudio mit viel Geschichte. Doch lange, sehr lange war es still geworden um Rare, bis sie endlich vor einigen Wochen Sea of Thieves auf den Markt gebracht haben.

Damit hat Rare nicht nur seit mehr als zwanzig Jahren wieder einen großen Titel auf den Markt gebracht, es ist auch ihr größter Hit, was zumindest die Verkaufszahlen betrifft.

Kein Rare-Titel wurde so schnell, so oft verkauft, wie die NPD Group nun verlauten ließ. Sea of Thieves ist auf Platz zwei im Monat März, was die Verkaufszahlen betrifft und auf Platz acht für das bisherige Jahr 2018.

Selbst Spiele wie GoldenEye 007 und Perfect Dark haben sich nicht so oft verkaufen lassen wie Sea of Thieves. Die Zahlen beinhalten nur direktes Kaufverhalten via Download oder im Handel. Jeder, der Sea of Thieves als Teil des Game Passes heruntergeladen hat, spielt nicht in die Verkaufszahlen ein.