Sea of Solitude – Ein Indie-Spiel aus Deutschland bewegt die Welt

Nicht nur Konsolenhersteller bieten derzeit kleineren Entwicklern die Möglichkeit an, sich zu verwirklichen, sondern auch Firmen wie EA. EA Originals ist ein Programm für Titel, das kleinen Studios die Möglichkeit bietet ihr Projekt einem großen Publikum vorzustellen.

EA hat nun ein weiteres Spiel in eben jenes Programm holen können – Sea of Solitude. Das Spiel wird derzeit in Berlin von Jo-Mei Games entwickelt und nimmt die Gamer mit auf eine Emotionale Reise in die Welt der Einsamkeit.

EA freut sich sehr das Sea of Solitude nun Teil des EA Originals Programms ist und somit Gamer weltweit erreichen wird können. Noch ist nicht bekannt für welche Plattformen Sea of Solitude genau erscheinen wird, doch ein Spiel mit so viel Potential sollte im Auge behalten werden.