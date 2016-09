Season After Fall – Konsolen werden ebenfalls bedient

Man sagt, dass Füchse neugierige Wesen sind. Man sagt ihnen aber auch hohe Intelligenz nach und in Season After Fall werdet ihr auch genau das benötigen. Focus Home Interactive und Entwickler Swing Swing Submarine bringen Season After Fall im kommenden Jahr auch auf die Konsolen.

Nach dem kürzlichen Release für den PC, soll Season After Fall Anfang 2017 auch für Xbox One und PS4 erscheinen. Season After Fall versetzt euch in die Rolle eines Fuchses, der im Besitz von mystischen Fähigkeiten ist. Er ist in der Lage die Jahreszeiten zu ändern, um damit knifflige Rätsel und neue Wege freizuschalten.

Sein Ziel ist es, die vier Wächter zu finden und zu vereinen, um somit auch die vier Jahreszeiten wieder in Einklang zu bringen. Season After Fall ist ein Jump and Run mit vielen Puzzle-Einlagen.