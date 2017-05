Seasons After Fall – Erscheint diesen Monat für die Konsolen

Swing Swing Submarine hat Seasons After Fall bereits durch Focus Home Interactive auf den PC gebracht, jetzt hat das Studio auch die Konsolen im Visier.

Das Studio hat einen neuen Teaser-Trailer für die Xbox One– und PS4-Version von Seasons After Fall veröffentlicht. In Seasons After Fall übernehmt ihr die Rolle eines Fuchses, der auf eine unglaubliche Reise geht und dabei verschiedene Rätsel lösen muss.

Seasons After Fall erscheint für Xbox One und PS4 am 16. Mai. Den Trailer findet ihr natürlich an gewohnter Stelle.