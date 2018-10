Sekiro Shadows Die Twice – Details zu Story und mehr

Wer schon einmal die Dark Souls-Reihe gespielt hat, wird wissen, dass die Story der Reihe nicht auf einem silbernen Tablett serviert wird. Es gilt zu lesen, zu interpretieren und zu verstehen.

Mit ihrem neuen Titel – Sekiro: Shadows Die Twice – möchte FromSoftware aber eine schneller zu verstehende Geschichte erzählen. Director Hidetaka Miyazaki sagte in einem Interview unter anderem:

„Die Geschichte hat immer noch dieses fragmentierte Element an sich. Es gilt noch immer viel zu entdecken und Hinweise zu finden, um weiter in die Tiefe vorzudringen. Wir sind der Meinung, dass es sich nicht sehr ändern wird, was diesen Aspekt betrifft.“

„Unsere Herangehensweise ans Story-Telling hat sich nicht verändert. Dieses Mal gibt es aber einen festen Protagonisten. Wir sind der Meinung, dass damit Stränge für eine Hauptstory gelegt werden. Das erlaubt uns, einen einfacheren Rahmen für die Settings und die Story zu schaffen, als wir es bisher getan haben. Es wird also einfacher zu verstehen sein als bisher.“

Das Thema Stealth wird für Sekiro: Shadows Die Twice ein wichtiges Element sein. So könnt ihr beispielsweise Feinde belauschen, was euch Hinweise auf ihre Schwächen liefert, euch Strategien für bestimmte Bereiche der Map beibringt oder euch weitere Details zu Story näherbringt.

Eine große Gemeinsamkeit mit Dark Souls gibt es aber dann doch: Miyazaki bestätigte, dass auch Sekiro: Shadows Die Twice einen New Game Plus-Modus erhalten wird. Daran arbeitet FromSoftware aktuell aber noch.

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März 2019.