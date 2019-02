Sekiro Shadows Die Twice – Ein erster Story-Trailer steht bereit

Für From Software war Story zwar schon immer wichtig, doch haben sie bisher in der Dark Souls-Reihe diese nur sehr subtil erzählt. Mit Sekiro: Shadows Die Twice wird es deutlich anders laufen.

Es wird keine Charaktererstellung mehr geben, denn es gibt nur einen Helden den ihr spielen könnt. Dieser hat seine ganz eigene Geschichte, während er um sein Leben kämpft. Obwohl ihr in Sekiro: Shadows Die Twice nicht sofort das Zeitliche segnet, wird das Spiel sehr hart werden.

Auch Fortschritt ist wichtig und so müsst ihr in typischer RPG-Manier Punkte vergeben. Was aber genau die Story von From Software neuestem Titel zu bieten hat, deutet ein erster Trailer zu diesem Thema an.

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März 2019.