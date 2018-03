Shadow of the Tomb Raider – Wird bald schon offiziell angekündigt

Es ist nie ein wirkliches Geheimnis gewesen, dass Square Enix und Eidos aktuell an Shadow of the Tomb Raider gearbeitet haben.

Nach den vielen Gerüchten ist es nun offiziell. Shadow of the Tomb Raider wird am 15. März der Welt vorgestellt. Wie der Quellcode der Website zudem bekanntgibt, wird Shadow of the Tomb Raider auch noch in diesem Jahr erscheinen.

Xbox One X 1TB Konsole Price: EUR 499,00 (277 customer reviews) 33 used & new available from EUR 446,90

Laut Website wird Shadow of the Tomb Raider am 14. September für PC, Xbox One und PS4 erscheinen, sofern der Release nicht verschoben wird. Bilder und Videos erwarten wir zur offiziellen Ankündigung am 15. März.