Shadow of the Tomb Raider – Das Schwerste aller Tomb Raider

Seit den Tagen, an dem Crystal Dynamics für die Entwicklung der neuen Tomb Raider-Teile verantwortlich war, hatten Fans vor allem eines zu kritisieren: Die Gräber und die darin enthaltenen Rätsel.

Viel zu oft sahen Gräber eindrucksvoll aus, doch die Rätsel dahinter oder das Gefühl der Belohnung nach lösen der Rätsel waren kaum spürbar. In Shadow of the Tomb Raider soll mit Hilfe von Eidos Montreal anders werden. Game Director Daniel Chayer-Bisson hat dazu nun einige Worte zu sagen:

„Das wird, meiner Meinung nach, das schwerste Tomb Raider in der Reihe. Das ist wichtig, denn dieses Mal ist es eine erfahrene Lara Croft. Es wird größer, es wird schwerer und das Grab, mit dem ersten Puzzle, wird sehr schwierig werden.

Die Checkpoints sind nicht weit von den Orten, an denen ihr sterben werdet, entfernt. Also werden die grausamen Tode, die ihr erfahren werdet, euch animieren alles zu tun, um am Leben zu bleiben.“

Wir sind gespannt ob Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider schon der Lara ähneln wird, die wir aus den ersten Spielen kennen.