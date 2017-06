Shadow of the Tomb Raider – Erste Logos und Konzeptzeichnungen geleakt

Eines der wohl offensichtlichsten Geheimnisse der Videospielindustrie dürfte den Namen Shadow of the Tomb Raider tragen. Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht ein neuer Hinweis auf das Spiel aus dem Hause Square Enix gefunden oder geleakt wird.

Es war im Jahre 2016, als eine PowerPoint-Folie auf Shadow of the Tomb Raider hinwies. Heute nun gibt es einige Konzeptzeichnungen, sowie Logo-Ideen zum Spiel.

Entworfen vom Takeoff Creative, die bereits mit Firmen wie Ubisoft oder eben Square Enix zusammengearbeitet haben. Noch immer sieht sich Square Enix nicht in Zugzwang, um Shadow of the Tomb Raider offiziell zu machen. Eventuell dient die gamesocm 2017 in diesem Jahr als passende Bühne dazu.