Shadow of the Tomb Raider – Mehr Gräber für Lara

Nachdem die Tomb Raider-Reihe neu aufgelegt worden ist, haben sich viele Fans beschwert, dass es zu wenig Gräber gibt und das die Puzzles und Rätsel viel zu leicht seien.

Mit Shadow of the Tomb Raider möchte Crystal Dynamics nun diesen Fehler ausmerzen. Es wird mehr Gräber geben, als zuvor und die Rätsel darin werden deutlich schwerer werden.

Tatsächlich soll eines der ersten Gräber, die Lara besucht, am schwersten werden. Natürlich sind die Gräber in Shadow of the Tomb Raider voller tödlicher Fallen und Gefahren.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September.