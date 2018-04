Shadow of the Tomb Raider – Neue Screenshots stehen bereit

In Shadow of the Tomb Raider wird die schöne Abenteuerin Lara Croft einmal mehr die Menschheit retten.

Dieses Mal, so gab Square Enix bekannt, schützt uns Miss Croft vor der Maya-Apocalypse, die uns bekanntlich im Jahre 2012 wiederfahren sollte. Damit die Zeit bis zum 14. September, dem Release des Spiels, schneller vergeht, hat sich Square Enix dazu entschieden zweierlei Teaser zu veröffentlichen.

Zum einen könnt ihr nun das Cover von Shadow of the Tomb Raider bestaunen und zum anderen zehn brandneue Screenshots von Lara Croft, in ihrer natürlichen Umgebung: Gefahr und Abenteuer: