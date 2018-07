Shadow of the Tomb Raider – Neues Gameplay steht bereit

Obwohl Shadow of the Tomb Raider noch länger auf sich warten lassen wird, haben Eidos Montreal und Square Enix heute ein neues Gameplay-Video veröffentlicht.

Im neuesten Video zu Shadow of the Tomb Raider zeigt Narrative Director Jason Dozois vor allem das Paititi-Hub, ein Ort an dem Miss Croft vor allem Nebenmissionen finden, Handel abschließen und Gräber betreten kann.

Bis zum Release von Shadow of the Tomb Raider muss noch etwas Zeit verstreichen, das erst am 14. September für Xbox One, PC und PS4 erscheinen wird.