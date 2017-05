Shadow of the Tomb Raider – Wird nicht zur E3 vorgestellt

Nachdem es zum neuen Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, schon diverse Gerüchte gab, waren sich alle Fans und Gamer sicher, dass die Ankündigung samt ersten Trailer nur noch eine Frage der Zeit sein wird. Die E3 2017 wird allerdings nicht der Ort für die große Veröffentlichung werden.

Die Fan-Seite Turning Point, hat im Zusammenspiel mit Franchise Senior Community Manager Meagan Marie, jetzt etwas Licht ins Dunkel gebracht. Marie sagte: „Das wird eine sehr ruhige E3 für Lara, aber wir freuen uns ihr neues Abenteuer später ankündigen zu können.“

Wird Shadow of the Tomb Raider eventuell zur gamescom oder zu einem noch späteren Zeitpunkt angekündigt werden? Zudem dürfte es interessant zu erfahren sein, ob es für Shadow of the Tomb Raider wieder einen zeitexklusiven Deal geben wird, wovon wir an dieser Stelle aber nicht ausgehen.

