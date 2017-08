Sine Mora EX – Ab heute für die Konsolen verfügbar

Pressemeldung – Lasst den Kraken los! Oder, wie er im Sine-Mora-Universum heißt: Sentinel Hexapus Kolobok. Sine Mora EX, die erweiterte und verbesserte Version des beliebten Sina Mora, ist heute am 8. August 2017 für PC, Xbox One und PlayStation4 erschienen.

Die Version für Nintendo Switch folgt später im Sommer. Das Spiel erscheint sowohl als Download-Fassung in den jeweiligen E-Stores und steht für PlayStation4 und Xbox One als Retail-Version im Laden. Auch für Nintendo Switch folgt eine Retail-Fassung.

Sine Mora EX ist ein horizontales Shoot’em Up, das eine einzigartige Herausforderung bietet, in der Zeit der ultimative Faktor ist. Das nett anzusehende Shoot ‘em up bietet neben dem Story-Modus, der eine unglaubliche Geschichte webt, auch einen Arcade-Modus, der Fans des Genres mit tief gehendem Gameplay herausfordert. Der Story-Modus kann auch im lokalen Co-Op gespielt werden.