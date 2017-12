Sinner: Sacrifice for Redemption – Stellt euch euren Sünden

Da Namco Bandai bislang noch kein neues Dark Souls-Spiel angekündigt hat, haben es sich viele Entwickler zur Aufgabe gemacht, das Genre und die Art des Spiels mit frischem Wind zu versehen. Sinner: Sacrifice for Redemption ist ein solches Spiel.

Entwickler Dark Star wird zusammen mit Publisher Another Indie im April das Genre zurück auf den PC, die Xbox One und die Ps4 bringen wie, nun bekanntgegeben wurde. In Sinner: Sacrifice for Redemption übernehmt ihr die Rolle von Adam, der sich ohne die Erinnerung an seine früheren Taten, seinen Sünden gegenüberstellen muss.

Die Frage ist aber, ob ihr als Adam aus dieser Vergangenheit lernen werdet, nach Erlösung sucht oder euch euren Taten hingebt und zu dem werdet, was ihr einst wart?

Sinner: Sacrifice for Redemption erscheint am 25. April 2018 für PC, Xbox One und PS4.