Skull and Bones – Piraten ahoi!

Pressemeldung – Ubisoft kündigte heute auf der Electronic Entertainment Expo (E3) an, dass Spieler in Skull & Bones das Kommando über ihr eigenes Kriegsschiff übernehmen werden. Zusammen mit Freunden erleben sie die ultimative Piratenfantasie und werden zu Legenden der Meere.

Skull & Bones wird im Herbst 2018 für die Familie der Xbox One Geräte einschließlich Xbox One, Xbox One S und Xbox One X, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 und Windows PC erscheinen.

Dass unter der Leitung von Ubisoft Singapur entwickelte Skull & Bones versetzt die Spieler in das Goldene Zeitalter der Piraterie, in dem sie ihren eigenen einzigartigen Piratenkapitän erstellen und den wunderschönen aber heimtückischen Indischen Ozean voller Handelsrouten auf der Suche nach Beute durchstreifen. Egal ob alleine oder als Teil einer Piratenbande werden die Spieler das Steuer eines mächtigen Kriegsschiffes übernehmen und ihre Crew in einen endlosen Kampf um die Herrschaft über die Meere führen, um zum gefürchtetsten aller Piratenkapitäne zu werden.

Skull & Bones ist ein Online-Marine-Spiel, das die Spieler in eine systemische Spielwelt versetzt, die auf ihre Handlungen reagiert und sich entwickelt, um sie dauerhaft herauszufordern. Aufbauend auf der Expertise des Studios in Bezug auf Marine-Gameplay wird Skull & Bones ein neuartiges Windsystem einführen, das den Spielern viele taktische Möglichkeiten bietet, um schneller zu navigieren, weiter zu schießen, härter zu treffen, tödlichen Schlägen zu entkommen und sich selbst in Stellung zu bringen, um die Gegner vernichtend zu schlagen. Die Spieler werden zudem in der Lage s ein, ihre eigene Schiffsflotte aufzubauen, wobei jedes Schiff dank der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten von Skull & Bones auf bestimmte Kampfsituationen spezialisiert werden kann.

„Skull & Bones ist das Spiel, von dem unser Team schon immer geträumt hat, seit wir das erste Mal die Segel gesetzt und Seemannslieder angestimmt haben. Wir sind begeistert, endlich unsere Vision hier auf der E3 präsentieren zu können“, sagt Justin Farren, Creative Director. „Dank unserer systemischen, lebendigen Welt, unserer Gameplay-Innovationen, einer starken Piratenwelt und dem Anspruch des Teams, das Spiel auf lange Zeit zu unterstützen, glauben wir, dass Skull & Bones den Spielern eine einzigartige Erfahrung bieten wird. Das Spiel macht das fesselnde und aufregende Leben der Piraten hautnah erlebbar.“

Zur Vorbereitung der Veröffentlichung wird Skull & Bones einige Alpha- und Beta-Tests durchführen. Interessierte Spieler können sich dafür über den folgenden Link anmelden: www.skullandbonesgame.com