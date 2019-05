Skull and Bones – Termin ein weiteres verschoben

Es ist still geworden, um Ubisofts neuen Titel Skull and Bones, der den inneren Piraten in euch erwecken will. Der Grund dafür ist ein verschobenes Release-Zeitfenster.

Angekündigt im Juni 2017 sollte Skull and Bones ursprünglich 2018 erscheinen, nur um dann im Mai 2018 auf dieses Jahr verschoben zu werden. Jetzt wird auch der Release-Zeitrahmen für dieses Jahr nicht mehr eingehalten werden können.

Im letzten Finanzbericht von Ubisoft wird jetzt ein Release nach dem Fiskaljahr 2019/2020 angestrebt, genauer gesagt ein Release im Kalenderjahr 2020. Wann genau Skull and Bones allerdings erscheinen wird ist unklar. Eventuell wird die E3 2019 etwas mehr Gameplay und Informationen zum Spiel zu Tage fördern.