Skull and Bones – Singleplayer Modus? Fehlanzeige

Als Ubisoft Skull and Bones auf ihrer Pressekonferenz bekanntgaben, waren Fans als auch die Presse erstaunt. Allerdings wurde bisher nur vom Multiplayer-Modus gesprochen, doch es gibt mehr.

Ubisoft bestätigte nun, dass in Skull and Bones auch ein Story-Modus implementiert sein wird. Ein Sprecher des Unternehmens sagte: „Skull and Bones wird eine Story-Kampagne bieten, die im Spiel integriert ist, und nichts Eigenständiges neben dem Multiplayer. Es ist eine Kampagne, in der Spieler bekannte Charaktere und Piraten begegnen werden. Wir werden dazu später mehr ankündigen.“

Ob sich die Fans von Singleplayer-Spielen damit begnügen werden, oder aber ob Skull and Bones letztlich ein Spiel wird, dass nur Multiplayer-Spieler anzieht, wird wohl noch abzuwarten bleiben.

Quelle