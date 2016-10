Skyrim – Sechs Mal mehr Mods auf der Xbox One

Am 28. Oktober ist es soweit: The Elder Scrolls 5: Skyrim erscheint auch für Xbox One und PS4. Neue HD-Texturen und mehr Details, sollen die Gamer wieder in die Welt von Skyrim locken. Zusätzlich gibt es erstmals auch Mods auf den Konsolen.

Selbige können auch bereits eingereicht werden, doch auf der Xbox One gibt es deutlich mehr Mods, als es auf der PS4 der Fall ist. Die bereits eingereichten Mods unterscheiden sich deutlich an der Menge. Auf der Xbox One sind es 65 und auf der PS4 nur 10, die alle auch für die Xbox One erhältlich sind..

Der Grund dafür ist simpel und liegt an der Einstellung zum Thema Mods auf den Konsolen. Microsoft ist deutlich offener, und erlaubt auch Inhalte die ursprünglich nicht im Spiel zu finden sind, während Sony dies nicht erlaubt.

Die Xbox One-Fassung von Skyrim verlangt satte fünf Gigabyte für die Mods, als zusätzlichen Speicherplatz, auf der PS4 ist es „nur“ ein Gigabyte.

