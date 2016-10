Sleeping Dogs Entwickler geschlossen?

Viele von euch werden sich sicher noch an Sleeping Dogs erinnern, ein Titel der zwar ähnlich gebaut wie GTA war, jedoch ein ganz anderes Feeling vermittelte. Entwickelt wurde eben jenes Spiel von United Front Games, einem Studio aus Vancouver.

Allerdings scheint es United Front Games nicht gut zu gehen, da erste Gerüchte und Andeutungen die Runde machen, dass das Studio seine Pforten geschlossen hat. Eines der ersten Anzeichen dafür, war das Verschwinden ihres Early Access Titels Smahsh+Grab von Steam.

Dann, während der Nacht, schrieb Jen Timms, ihres Zeichens Producer bei United Front Games, via Twitter: „Trauere im Moment dem besten Job nach, den ich jemals hatte, und dem wundervollsten Team, mit dem ich jemals arbeiten durfte. Das Ende, eine großartigen ära. Goodbye, UFG.“

Currently mourning the best job I've ever had, and the most wonderful team I've ever worked with.

The end of a great era.

Goodbye, UFG.

— SCAREless Jen (@Scarlettjen) October 18, 2016