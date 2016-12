Sniper Elite 4 – Darf ich vorstellen? Karl Fairburne!

Entwickler Rebellion hat heute einen weiteren Trailer zu Sniper Elite 4 veröffentlicht, der sich dieses Mal mit dem Helden es Spiels auseinandersetzt – Karl Fairburne.

Scharfschütze Karl Fairburne ist mit das Beste, was die Alliierten in den Krieg schicken konnten. Er hat die richtige Mischung aus Können, Brutalität und Genauigkeit, dies für diesen Job braucht. Fairburne ist bei seinem britischen Vater aufgewachsen, der ihn in frühen Kinderjahren nach Washington D.C. mitnahm – was seinen amerikanischen Akzent erklärt.

Während der Ausbildung wurde schnell klar, dass Fairburne mehr als nur Talent als Scharfschütze hat – schnell formten sich Legenden um sein Können.

Sniper Elite 4 soll weltweit am 14. Februar für PC und Konsolen erscheinen.