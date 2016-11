Sniper Ghost Warrior 3 – Mehr Gameplay zum dritten Teil

Die Sniper: Ghost Warrior-Reihe erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass längst ein dritter Teil unterwegs ist.

In Sniper: Ghost Warrior 3 schlüpft man in die Rolle des Ex-Marine Jonathan North, der darum kämpfen muss, dass nicht ein zweiter Kalter Krieg ausbricht. Sniper Ghost Warrior 3 spielt in Georgien, in der heutigen Zeit.

Die Kollegen von Xboxdynasty haben auf ihrem Youtube-Kanal satte 26-Minuten Gameplay-Material zum Spiel veröffentlicht.

Sniper Ghost Warrior 3 erscheint am 04. April für PC, Xbox One und PS4.