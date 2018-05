Someday You’ll Return – Mehr Horror im nächsten Jahr

Was wäre wenn, eure Tochter von einem Moment auf den nächsten verschwinden würde, ihr aber die Möglichkeit hättet sie aufzuspüren? Diese Frage stellt euch auch das Psychohorrorspiel Someday You’ll Return.

Someday You’ll Return wird im kommenden Jahr für Xbox One, PC und PS4 erscheinen und euch in die Haut eines Elternteils stecken, das auf der Suche nach seiner Tochter ist. Dabei wird das Spiel selbst verschiedene Möglichkeiten bieten, damit ihr in der Welt von Someday You’ll Return überleben könnt.

So könnt ihr mit verschiedenen Kräutern Tränke herstellen, an Werkbänken arbeiten und müsst an euer Karma denken. Jede Entscheidung könnte sich auf das Ende von Someday You’ll Return auswirken. Natürlich wird es auch Tag- und Nachtzyklen geben, sowie die Möglichkeit zu schleichen. Was euch weiterhin erwarten wird, zeigt ein erster Trailer: