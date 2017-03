Sonic Forces – Sega bringt den Igel zurück

Das Sega immer mal wieder ein neues Sonic-Spiel entwickelt, ist wirklich nichts Ungewöhnliches. Doch endlich gibt es einen handfesten Namen, zum nächsten Ableger der Reihe: Sonic Forces.

Sonic Forces soll bereits 2017 erscheinen, und scheint eine Art Mischung aus Sonic Adventure und Sonic Generations zu sein und basiert auf der neuen Hedgehog 2-Engine. Einem sehr großen Fan von Sonic ist es sogar gelungen etwas Footage abzufilmen.

Genauere Informationen zu Sonic Forces seitens Sega dürfte es schon in den nächsten Wochen und Monaten geben, da die Katze nun ja schon aus dem Sack ist.

World exclusive gameplay footage of SONIC FORCES at #SXSWGaming. Created on new "Hedgehog 2" game engine. #SonicAtSXSW pic.twitter.com/r0khJEGrvW

— Alyssa V. @ SXSW 🎥 (@instalyssa) March 16, 2017