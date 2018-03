Soul Calibur 6 – Geralt mischt mit?

Die Soul Calibur–Reihe war schon immer dafür bekannt, dass es diverse Gastauftritte anderer Spiele gibt. Von Tekken-Kämpfern bis hin zu Zelda und Co. Doch bald könnte ein Kämpfer den Ring betreten, der bisher nur in einem RPG zu bewundern war.

Laut Gerüchten sollte Geralt, der Held der Witcher-Reihe, einen Gastauftritt in Soul Calibur 6 bekommen. Nachdem es still um diese Gerüchte geworden ist, hat sich nun Community Lead Marcin Momot via Twitter an die Fans gewendet.

Dort schrieb bzw. fragte er: „Was wäre wenn Geralt von den Witcher-Spielen, später im Jahr, zum ersten Mal in einem anderen Spiel einen Auftritt haben würde?“

Unwahrscheinlich ist dieser Schritt nicht, denn Bandai Namco ist auch der Publisher der Witcher-Reihe gewesen.

What if Geralt was going to step out of the @witchergame for the very first time to make an appearance in one of the upcoming games later this year? pic.twitter.com/dMTn1Im6HD

— Marcin Momot (@Marcin360) March 6, 2018