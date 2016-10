South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Jetzt wird Deutsch gesprochen!

Ubisoft kündigte heute an, dass South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe vollständig in Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, lateinamerikanisches Spanisch und brasilianisches Portugiesisch lokalisiert wird. Eine Teillokalisierung gibt es zudem ins Russische, Polnische und Portugiesische.



Dank der vollständigen Lokalisierung tauchen Spieler tiefer ins Spiel ein und verstehen auf Anhieb den respektlosen Humor, den man aus der South Park TV-Serie kennt. Um ein Erlebnis zu schaffen, die der Serie treu ist, hat das Entwicklerteam von Ubisoft San Francisco direkt mit den offiziellen Synchronsprechern der jeweiligen Länder zusammengearbeitet. Den Fans der Originalversion mit den Stimmen von Matt Stone und Trey Parker wird es zudem möglich sein, das Spiel in der US-englischen Fassung zu spielen und die Untertitel ihrer Wahl zuzuschalten.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist der skandalöse Nachfolger des preisgekrönten South Park: Der Stab der Wahrheit. Aufgrund steigender Kriminalität in South Park sind die Straßen so gefährlich wie nie. Die Stadt braucht neue Helden! Eric Cartman ergreift die Gelegenheit, die Stadt zu retten und erschafft die beste Superheldengruppe, die es jemals gab: Die Coon & Friends mit ihm als ihren Anführer, dem Coon. Die Spieler schlüpfen wieder in die Rolle des „Neuen“, werden Mitglied von Coon & Friends und kämpfen für Ruhm und ihren Platz neben den anderen Kindern.