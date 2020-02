Spiele mit Nervenkitzel – die besten Microgaming Anbieter

Online Casinos leben davon, dass es Entwickler gibt, die besondere Spiele entwerfen. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Entwickler ist Microgaming. Diese Firma ist auch der älteste Vertreter der Casino Software Entwickler. Microgaming hat laut diebestenonlinecasinos.de 1994 auch das erste echte Online Microgaming Casino ausgestattet. Daher kann die Firma auf eine Erfahrung von mehr als 20 Jahren zurückblicken.

Welche Programme bietet Microgaming an?

Microgaming bietet aktuell etwa 700 verschiedene Spiele an. In allen Varianten kommen die Programme auf etwa 1.200 unterschiedliche Spielemöglichkeiten. Die Firma sitzt auf der Isle of Man und entwickelt ständig neue Titel, die monatlich auf den Markt gebracht werden. Dabei konzentrieren sich die Programme, neben anderem, vor allem auf die folgenden Bereiche:

Casino

Poker

Live Casino

Im Bereich Casino bietet Microgaming vor allem sogenannte Slot Spiele an. Darunter fällt zum Beispiel das Spiel Thunderstruck 2. Aber auch Black Jack und Roulette Programme gehören zu diesem Bereich. Im Bereich des Live Casino wird nicht gegen einen Computer, sondern gegen echte Dealer gespielt. Dies bietet einen zusätzlichen Reiz gegenüber anderen Glücksspielen. Zusätzlich bietet Microgaming auch viele Spiele für Smartphone oder Tablet an.

Wodurch unterscheiden sich Microgaming Casinos?

Durch die große Bandbreite der Spiele, die von Microgaming angeboten werden, unterscheiden sich unterschiedliche Microgaming Anbieter in ihrer Auswahl. Die meisten Anbieter haben alle beliebten Spiele im Angebot. Erst bei den eher unbekannten Spielen zeigen sich die Unterschiede zwischen den Casinos. Meist sind viele Slot Spiele verfügbar. Dazu zählt zum Beispiel Mega Moolah Jackpot und eine Reihe von Video Slots, die unter anderem auf den Welten von Tomb Raider, Game of Thrones oder Terminator beruhen. Auch die Blackjack und Roulette Versionen von Microgaming werden von den meisten Casinos angeboten. Microgaming Spiele werden in vielen Online Casinos in einer kostenlosen Testversion angeboten.

Welche Online Casinos bieten die Spiele von Microgaming an?

Unter den vielen verschiedenen Anbietern von Microgaming Spielen, stechen die folgenden vier Plattformen besonders hervor:

Royal Vegas Casino

Platinum Play Casino

Spin Palace Casino

Mr Green Casino

Das Royal Vegas Casino

Das Royal Vegas Casino existiert seit dem Jahr 2000 und gehört zu den bekanntesten Online Casinos. Optisch ist es an die Atmosphäre der üblichen Casinos aus Las Vegas angelehnt und bietet unter anderem klassisches Roulette, Blackjack und Baccarat. Darüber hinaus werden auch eine große Anzahl von Microgaming Slots angeboten. Als Microgaming Casino bietet es vor allem eine Reihe von Slots mit einem progressiven Jackpot. Zu diesen Titeln gehören Mega Moolah und King Cashalot. Aber für Abwechslung können auch eine Vielzahl anderer Programme sorgen.

Das Royal Vegas Casino bietet für Spieler in ganz Europa eine ständig wachsende Auswahl. Darüber hinaus kann es mit einem Willkommensbonus für neue Spieler punkten und verfügt über einen hervorragenden Kundenservice, der den Nutzern auch auf Deutsch weiterhilft. Für die Nutzung muss ein kostenloser Client heruntergeladen und eine Registrierung durchgeführt werden. Alle Spiele können in einem Fun-Modus getestet werden.

Das Platinum Play Casino

Dieses Casino bietet eine Auswahl von über 300 Spielen. Darunter sind verschiedene Slots, Automatenspiele und klassische Casinospiele. Es wurde im Jahr 2004 gegründet und ist international aktiv. Das Casino bietet seinen Spielern viele Sonderaktionen und Boni und gehört zur Fortune Lounge Gruppe, zu der auch das Royal Vegas Casino zählt. Auch das Platinum Play Casino verfügt über einen deutschen Kundenservice.

Dieses Casino bietet viele Spiele von Microgaming an, wobei Slots den größten Anteil des Angebots ausmachen. Darunter zählen die Spiele King Cashalot und Mega Moolah. Aber auch Klassische Spiele wie Roulette, Craps, Blackjack und Poker finden sich unter den vertretenen Glücksspielen. Für das Pokern in diesem Microgaming Casino gibt es auch eine Version mit menschlichen Gegnern und einer Live-Dealer-Funktion.

Das Spin Palace Casino

Dieses Casino sticht unter der Vielzahl verschiedener Plattformen durch Fairness, eine gute Spieleauswahl, eine gut funktionierende Software und einen Willkommensbonus hervor. Es hat ein Zertifikat der eCOGRA, das für Fairness steht. Das Spin Palace Casino bietet eine Auswahl von über 500 Microgaming Spielen an. Es wurde bereits 2001 gegründet und ist damit eine der ältesten Plattformen. Aus dem Angebot von Microgaming bietet das Spin Palace Casino Titel wie Mega Moolah, Thunderstruck II, Hitman und Big Kahuna. Auch klassische Kartenspiele und Tischspiele sind vertreten.

Das Spin Palace Casino bietet eine Reihe von unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten, so dass jeder Nutzer eine passende Möglichkeit findet. Die ersten drei Zahlungen werden dabei mit einem Bonus in unterschiedlicher Höhe honoriert. Hierfür sollten sich Interessierte jedoch unbedingt über die genauen Bedingungen informieren. Insgesamt kann der Bonus bis zu 375 Euro betragen. Der

Kundenservice dieses Casinos ist über das Telefon, einen Live-Chat und E-Mails erreichbar.

Das Mr Green Casino

Dieses Casino wurde 2008 eröffnet und kann vor allem durch verschiedene Spielerschutz-Maßnahmen punkten. Es überzeugt durch eine einfache Handhabung und ein großes Spieleangebot. Für die Nutzung ist kein Download nötig, da es nur Flash-Spiele anbietet. Darüber hinaus ist ein kostenloses Testen ohne Registrierung möglich. Neben den Spielen von Microgaming bietet das Mr. Green Casino auch Titel von Net Entertainment und Betsoft Gaming. Darunter finden sich viele Slots, Roulette, Black Jack und Poker. Auch dieses Casino bietet neuen Spielern einen Willkommensbonus.