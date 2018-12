Splinter Cell – Gibt es bald eine Ankündigung?

Sehr lange warten wir schon auf einen neuen Teil der Splinter Cell-Reihe; viel zu lange schon. Doch noch in dieser Woche könnte Sam Fisher sein Comeback feiern.

Grund für diese Annahme ist ein neues Video zu den Game Awards, das von Veranstalter Geoff Keighley selbst veröffentlicht worden ist. Neben den typischen Titeln, die wir erwarten zu sehen, ist auch kurz Sam Fisher mit seinen ikonischen Nachtsichtgläsern zu sehen.

Seitens Ubisoft gab es dazu noch keine Ankündigung, doch steigt damit die Hoffnung bald wieder in Splinter Cell schleichen zu können. Das letzte Mal, das wir Sam Fisher sehen konnten, war in Ghost Recon Wildlands, als Sondermission.

Every year I really enjoy the creative process of personally editing a teaser/hype video for #TheGameAwards. Here's what I put together this year. It's not meant to tease, just celebrate how much this industry means to me. Hope you'll join us Thursday as we walk between worlds. pic.twitter.com/BaQ9aQT1pR

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 2, 2018