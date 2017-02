Star Wars Battlefront 2 – Alles wird besser?

Thematisch bleiben wir noch bei EA, aber wechseln das Entwicklerstudio und widmen uns einen neuen Titel: Star Wars Battlefront (2). DICE ist schon mit den Arbeiten beschäftigt und es soll alles besser werden, wie nun im letzten Investorengespräch von EA angekündigt wurde.

Dort wurde Star Wars Battlefront – der neue Teil, wie folgt beschrieben: „Unser nächster Star Wars Battlefront-Teil wird noch größer werden und die Spieler weitere Locations anbieten und ihnen erlauben noch mehr Helden und Charakteren zu spielen, inklusive einer komplett neuen Star Wars-Singleplayer-Kampagne und vieles, vieles mehr, was wir in den nächsten Monaten noch ankündigen werden.“

Ob sich DICE und EA die vielen Beschwerden eingefleischter Fans zu Herzen genommen hat? Es gibt zumindest Grund zur Hoffnung. Auch hier dürfte die E3 bzw. EA Play mehr Details zu Tage fördern.

Learn what the Future has in store for #StarWarsBattlefront in 2017 and beyond: https://t.co/4m8yeuxJTe pic.twitter.com/cxhm0MVpQH

— EAStarWars (@EAStarWars) January 31, 2017