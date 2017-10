Star Wars Battlefront 2 – Goldstatus erreicht

Weltweit freuen sich Star Wars-Fans auf den Release von Star Wars Battlefront 2. Eines der beteiligten Entwicklerstudios, namentlich Criterion Games, hat nun gute Neuigkeiten, für alle Wartenden.

Via Twitter hat das Studio bekanntgegeben, dass Star Wars Battlefront 2 offiziell den Goldstatus erreicht hat. Das bedeutet, dass das Spiel nun „fertig“ entwickelt ist und sich auf dem Weg ins Presswerk ist.

Erst kürzlich hat EA bestätigt, dass die Kampagne von Star Wars Battlefront 2 rund fünf bis sieben Stunden gehen wird. Auch Star Wars Battlefront 2 wird durch EA Access auf der Xbox One anspielbar sein, zehn Tage vor dem Release.

Star Wars Battlefront 2 erscheint am 17. November.

#StarWarsBattlefront2 has gone gold! Well done to the @EA_DICE, and Motive teams! We've had a blast making this awesome game with you.

— CriterionGames (@CriterionGames) October 30, 2017