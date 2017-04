Star Wars Battlefront 2 – Website geht online

Es war sicher nicht so geplant, dass der erste Trailer zu Star Wars Battlefront 2 vor der offiziellen Ankündigung schon in gänzlicher Länge im Internet auftaucht, doch genau das war nun einmal gestern der Fall.

Jetzt haben EA und DICE reagiert und zumindest schon einmal die offizielle Star Wars Battlefront 2 Website ins Netz gestellt. Dort verrät man auch, dass der Trailer, in voller Länge am 15. April veröffentlicht werden wird.

Abseits davon ist auf der Website selbst nicht viel zu sehen, bis auf die Möglichkeit einen Newsletter zu abonnieren. Nur im Quelltext der Website wird noch mit dem Spruch „Become the Hero in a galaxy at war in Star wars Battlefront 2.“

Weitere Details dürften am 15. April veröffentlicht werden.