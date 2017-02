Star Wars Battlefront keine Updates mehr geplant

EA und DICE haben für Star Wars Battlefront schon so manchen DLC veröffentlicht. Darunter unter anderem der Todesstern und einiges mehr. Allerdings solltet ihr euch nicht auf neue Inhalte freuen, denn die Tage von Star Wars Battlefront scheinen gezählt.

Via Twitter wurde EA nun gefragt, was als nächstes in puncto Updates anstehen würde, doch die Antwort von EA war ziemlich ernüchternd. Via Twitter schrieb das Unternehmen: „Es gibt derzeit keinerlei Pläne, neue Inhalt-Updates für Star Wars Battlefront zu veröffentlichen.“

Es scheint so, als würde sich EA und damit auch DICE voll und ganz auf Star Wars Battlefront 2 konzentrieren. Der Nachfolger soll in theoretisch allen Belangen besser werden als das Erstlingswerk von DICE.