Star Wars Battlefront 2 – Criterion plant Großartiges

Das Entwicklerstudio Criterion verbinden viele Gamer unweigerlich mit der Burnout-Reihe, da sie sich im Grunde nur darum gekümmert haben. Allerdings hat das Studio bereits für PlayStation VR bewiesen, dass es sich sehr wohl auch Star Wars versteht. Kein Wunder also, dass EA und DICE auch Criterion mit an Bord geholt haben, um an Star Wars Battlefront 2 zu werkeln.

Criterion verantwortlich für die Battlefront Rogue One X-Wing VR Mission wird also auch an Star Wars Battlefront 2 werkeln. Via Twitter hat Alex Mole von Criterion bestätigt, dass das Studio derzeit eng mit EA und DICE an Star Wars Battlefront 2 arbeitet und darin etwas Großartiges entwickeln wird.

Könnte es also sein, dass Criterion für die Weltraumgefechte verantwortlich sein wird? Oder wird es wieder einen VR-exklusiven Inhalt geben, auf den Gamer ohne Brille nur neidisch schauen können? Noch ist es reine Spekulationssache und wird wohl so schnell nicht geklärt werden können.

Abseits von Star Wars Battlefront 2 werkelt Criterion noch an einem weiteren Projekt, dass allerdings erst im Hintergrund entwickelt wird, und darauf aufbaut, dass Criterion noch weiter wächst.