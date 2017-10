Star Wars Battlefront 2 – Die Beta spiegelte nicht das fertige Spiel wieder

Nach der Beta von Star Wars Battlefront 2 waren die Fan-Lager gespalten. Eine Seite feierte das Gameplay, die Grafik und die Atmosphäre, während andere die negativen Aspekte genauer unter die Lupe nahmen.

Nach den Loot Boxen ist vor allem aber der Fortschritt nach einem Match fraglich gewesen. Egal wie gut oder schlecht ihr gespielt habt, jeder hat im Grunde fast identische Credits erhalten.

Via Twitter hat sich EA nun zu diesen Dingen geäußert. Demnach war es in der Beta von Star Wars Battlefront 2 so, dass die Fortschritte nach einem Match reduziert wurden. Im eigentlichen Spiel wird es mehr als 180 Credits pro Match geben, sofern ihr dementsprechend spielt.

180 Credits war die Grenze in der Beta zu Star Wars Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2 erscheint am 17. November.

Progression was slowed in Beta, and Credits were capped at 180 per match. It will be faster in the full version.

— EAStarWars (@EAStarWars) October 12, 2017