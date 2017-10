Star Wars Battlefront 2 – Die letzte Mission des Imperators

Der Tod des Imperators hat viele Fragen offengelassen, hat viele Soldaten und treue Anhänger erschüttert. Doch der Imperator hat vor seinen Tod noch einen Befehl ausgesprochen, den es zu erfüllen gilt.

Das Inferno Squad, angeführt von Iden Versio soll diesen, durch einen in rot gekleideten Boten, letzte Mission von Palpatine erfüllen. Es ist vollkommen unklar was sich hinter diesem Plan verbirgt. In Star Wars Battlefront 2 ist es eure Aufgabe zu entdecken was im Imperium vor sich geht und die Rebellion zu besiegen.

Star Wars Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017.