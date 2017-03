Star Wars Battlefront 2 – Ein erster Trailer kommt im April

EA und DICE haben bereits des Öfteren über Star Wars Battlefront 2 gesprochen und verraten, dass es größer und besser werden soll, als der direkte Vorgänger. Battlefront wurde vor allem von Veteranen der Reihe gemieden, da dem Spiel die vielen markanten Features der alten fehlten.

Star Wars Battlefront 2 hingegen muss sich noch beweisen. Im Rahmen der Star Wars Celebration wird EA am 15. April um 11:30 AM (PT), also 20:30 deutscher Zeit, einen ersten Trailer zu Star Wars Battlefront 2 veröffentlichen, wie das Unternehmen unter anderem via Twitter bestätigte.

Beteiligt an der Entwicklung sind neben DICE noch Criterion und Motive. Weitere Informationen dürfte der Trailer mit sich bringen.

#StarWarsBattlefrontII is coming this year. Get your first look on April 15 at 2:30PM ET/11:30AM PT. Learn more: https://t.co/orUCPwoO4l pic.twitter.com/fAKY4hhR1u

— EAStarWars (@EAStarWars) March 29, 2017